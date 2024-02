Metrocali firmó nuevo convenio para mejorar la seguridad en el Sistema de Transporte Masivo

La firma de un nuevo convenio por parte de Metrocali se da por los múltiples hechos de inseguridad que se presentan a diario tanto en estaciones como buses del sistema masivo, y lo que buscan es reducir las cifras de hurto, que es delito de mayor impacto del medio de transporte.

Uno de los casos más recientes fue el de Jonathan Estiven López, conductor de la ruta A12D quien fue atacado por un delincuente cuando bajaba desde Altos de Santa Elena y se dirigía hacia el barrio Meléndez, sur de Cali.

“Yo perdí dos dedos de mi mano, y me comprometieron un tercer dedo, eso fue en horas de la noche. En un punto se subieron tres personas que no pagaron el pasaje, uno de ellos se acerca a mí y me sujeta fuerte y me empieza a buscar en los bolsillos y me robó, me atacó con una arma blanca”, dijo la víctima.

El operario relató, además, que el mismo día se presentaron otros hechos violentos contra el masivo y denunció la falta de gestión del mismo medio de transporte para evitar estos episodios.

Publicidad

Refuerzo de seguridad en el MIO

“Minutos antes me habían llamado desde el centro de control para decirme que cuando llegara a Meléndez cambiara de autobús por otro que habían vandalizado y cuando llego a la estación me doy cuenta de que el auto que habían atacado era el que yo había visto pasar antes por dónde yo iba a pasar, entonces si ellos me avisan seguro esto a mí no me hubiera pasado”, explicó el conductor.

Sin embargo, la seguridad será reforzada con el nuevo convenio con personal de vigilancia. Además, la Policía dispondrá de 106 uniformados y la empresa privada con más de 300 personas que vigilarán los 7 días de la semana, estaciones y buses.

Publicidad

“Vemos la seguridad como un componente donde es importante la participación de la policía y de funcionarios de Metrocali que están permanentemente acompañando a los usuarios del MIO, pero lo más importante para nosotros son los usuarios", expresó Lina Castellanos, directora comercial de Metrocali.

El personal de seguridad privada está distribuido en toda la infraestructura del mío desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y en las terminales durante las 24 horas del día. El contrato que se adjudicó a una Unión Temporal supera los 5 mil millones de pesos.