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"Mientras el Estado renunciaba a sus herramientas, grupos armados se fortalecían": gobernadora Valle

La mandataria vallecaucana aseguró que lo revelado por Noticias Caracol ya se venía advirtiendo meses atrás.

Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Foto: Gobernación del Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Tras conocerse la investigación de Noticias Caracol en la que se revelaron detalles de cómo se llevaron a cabo los primeros acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo para iniciar un proceso de paz, y supuestos ofrecimientos de beneficios para la estructura criminal, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que lo conocido ya se venía advirtiendo meses atrás.

La mandataria aseguró que el grupo armado aprovechó la voluntad de diálogo del Gobierno Nacional para fortalecer sus capacidades, afectando principalmente a las comunidades que residen en los territorios donde hace presencia esta estructura.

"Lo advertimos desde hace mucho tiempo: mientras el Estado renunciaba a herramientas estratégicas para enfrentar el crimen, los grupos armados ilegales se fortalecían, ampliaban su control territorial y aumentaban la intimidación sobre nuestras comunidades. as consecuencias las terminaron pagando los ciudadanos y una Fuerza Pública que, en momentos decisivos, no contó con todas las capacidades que requería para combatir a las estructuras criminales", aseguró la mandataria.

La gobernadora finalizó su pronunciamiento reiterando que la paz siempre será propósito nacional, pero, el Estado necesita decisiones firmes que impidan que estas voluntades sean utilizadas por los grupos ilegales como una ventaja para ganar tiempo, territorio y poder.

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Hay que señalar que el Clan del Golfo actualmente hace presencia en el norte y centro del departamento del Valle del Cauca, principalmente en la zona rural de Buenaventura que limita con el departamento del Chocó. También se ha confirmado el accionar delictivo de este grupo en imediaciones del Cañón de Garrapatas, considerado otro corredor estratégico para las economías ilegales. En estas zonas, hay una permanente disputa entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, por el control de este terrirorio.

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