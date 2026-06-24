Mandatarios antioqueños cuestionaron concesiones del Gobierno durante diálogos con Clan del Golfo

Tras las polémicas revelaciones de Noticias Caracol sobre las conversaciones que se adelantaron desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro para lograr un proceso de paz con el Clan del Golfo, mandatarios en Antioquia reprocharon la actitud institucional frente a la organización criminal más grande del país.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó que el Estado hubiera adoptado decisiones como la suspensión de bombardeos y de ordenes de captura a cabecillas que posteriormente se tradujeron en asuntos como el aumento en el doble de integrantes del grupo armado entre 2022 y 2025.

"Muy triste todo eso, cómo desde las más altas esferas del Estado se pactó de manera criminal con estos bandidos para dejarlos hacer lo que quisieran, para darles un salvoconducto. No hay ningún proyecto contrainsurgente", advirtió.

El mandatario departamental recordó la compleja situación de orden público y humanitaria que se ha derivado en Antioquia por cuenta de estas concesiones como la disputa territorial a sangre y fuego en varias subregiones con el ELN y las disidencias de las Farc, así como por rentas ilegales.



En el Suroeste la confrontación ha sido particularmente intensa por el microtráfico, mientras que el botín de unos 6.000 millones de dólares al año en todo Antioquia producto de la minería ilegal ha sido otro factor clave en la confrontación.

"Fungen de contrainsurgentes en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca del departamento, pero en el Suroeste son jíbaros, y nos han embarcado en sendas oleadas de violencia homicida por controlar plazas de vicio. ¿Qué proyecto contrainsurgente puede haber allí, detrás de la enajenación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, detrás de la destrucción de las familias?", dijo.

A los cuestionamientos por el informe periodístico también se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X hizo énfasis a la expresión utilizada por el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, sobre “jugar a los congelados” en ciertas zonas del país, refiriéndose al cese de toda acción ofensiva tanto de parte del Clan del Golfo como de la fuerza pública.

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“Esto nos tiene que doler a todos. No puede ser un escándalo más. De aquí tienen que salir investigaciones y órdenes de captura de manera inmediata. Y tiene que llegar el momento en que paguen, incluyendo a Petro. Nunca más un gobierno arrodillado ante los delincuentes. Nunca más un gobierno que premie a los bandidos y abandone a las víctimas. La autoridad se respeta, la ley se cumple y los criminales deben responder ante la Justicia”, dijo el alcalde en su mensaje.