La Jaime Martínez está ensañada en querer matar caleños y no lo vamos a permitir: alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló en Mañanas Blu sobre las amenazas que pesan en su contra y la gobernadora del Valle del Cauca. Asimismo, se refirió al más reciente atentado en la ciudad contra ciudadanos afuera de la base aérea Marco Fidel Suárez.

"Esta organización, la Jaime Martínez, está ensañada en querer matar caleños y eso no lo vamos a permitir", indicó en Mañanas Blu el alcalde de Cali, quien a su vez se refirió a las amenazas que pesan en su contra.

"A mí no me intimidan esas amenazas y aquí estamos más convencidos que nunca, con más fortaleza que nunca, para seguir luchando por Cali, para proteger a los caleños", aseveró.

Ante la escalada de violencia, el alcalde Eder reiteró el llamado al Gobierno nacional para que priorice la seguridad de los colombianos. Aunque reconoció el envío del bloque de búsqueda y la llegada de 50 soldados de las fuerzas especiales urbanas antiterroristas, solicitó la llegada de un batallón adicional para asegurar el sur de Cali y la zona rural de Jamundí.

"Se necesita que se priorice la seguridad. Hay que refinanciar los recursos que le han recortado a la seguridad de Colombia, alrededor del 30% de recortes presupuestales. Eso ha afectado la capacidad de inteligencia de nuestras fuerzas por toda Colombia, no solo en el suroccidente y también la capacidad aérea de logística aérea de la fuerza pública. Nosotros no podemos renunciar a la superioridad aérea", enfatizó.

Escuche la entrevista con el alcalde aquí: