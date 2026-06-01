"Necesitamos que se respeten los resultados": gobernadora del Valle

En el Valle del Cauca, este domingo salieron a votar más de 2.130.000 personas, donde la mayoría, en la primera vuelta presidencial en este territorio, se la llevó el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien obtuvo 1.119.914 votos en el departamento, lo que representa el 53,17%. Cepeda se llevó la mayoría en municipios clave como Cali, Buenaventura, Palmira, y Tuluá.

Por su parte, el abogado Abelardo de La Espriella obtuvo el voto de 710.909 vallecaucanos, un 33,75% de la participación total, logrando posicionarse en 17 municipios del norte y el centro del departamento, entre ellos, Cartago.

El 56% de los vallecaucanos habilitados para votar participaron en esta primera vuelta presidencial. Las autoridades en el departamento hicieron un llamado a la calma la prudencia y el respeto a los resultados.

"Esperamos que los vallecaucanos, los colombianos, respetemos los resultados de las elecciones. Esta tranquilidad y esta paz que se dio fue precisamente la posibilidad de que el pueblo se pudiera expresar y así de esa manera nosotros tenemos que respetar las decisiones que toma el pueblo. Así que es un llamado al respeto y a la tranquilidad y a la mesura. Ahí lo que nosotros necesitamos es que se respeten los resultados", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



En Cali, la mayoría de votos evidentemente fue para Iván Cepeda con 541.270, lo que representa el 51,40%. Mientras que Abelardo de la Espriella alcanzó 371.718 votos en la capital del Valle, esto quiere decir, un 35,30%. En la ciudad hay expectativa respecto a cómo se vivirán las próximas tres semanas, de cara a la segunda vuelta Presidecial, por lo que el refuerzo en la seguridad se mantendrá.

"También invitar a la ciudadanía que mantengamos el buen comportamiento, que le sigamos dando ese buen ejemplo a Colombia, que Cali es una ciudad en la que si bien podemos tener diferencias ideológicas o políticas, nos respetamos en medio de nuestras diferencias y somos un bastión de la reconciliación", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

