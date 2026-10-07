“Necesitamos trabajar conjuntamente”: gobernadora del Valle destaca el Fondo Milagro

A casi dos meses del terremoto del pasado 10 de agosto, el Valle del Cauca enfrenta uno de los mayores retos de recuperación de los últimos años: reconstruir miles de viviendas y recuperar colegios, centros de salud y espacios comunitarios que resultaron afectados. Solo en los municipios del departamento, sin contar a Cali, 105.872 hogares reportaron algún tipo de afectación. De ellos, 7.768 viviendas quedaron destruidas, 26.556 fueron declaradas no habitables y otras 65.534 presentan daños.

Uno de los municipios más golpeados es Buenaventura, donde se concentran más de 31 mil hogares afectados. Allí, 1.690 viviendas quedaron destruidas, más de 9 mil no son habitables y cerca de 19 mil presentan algún tipo de avería.

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Ante este panorama, la Gobernación del Valle busca acelerar la recuperación con el apoyo del Gobierno nacional y del sector privado. La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la creación del Fondo Milagro, mecanismo con el que se espera canalizar recursos para atender las necesidades que superan la capacidad de los gobiernos locales.

“Como gobernadores, como alcaldes, que estamos sufriendo el dolor de la problemática que dejó el terremoto, celebramos que se haya logrado constituir el Fondo Milagro con su junta directiva y sus funciones, para que los esfuerzos que hacemos territorialmente, que sobrepasan nuestras capacidades, la problemática que ha habido con las viviendas, los colegios, las instituciones de salud, los centros comunitarios, se puedan atender. Por supuesto, necesitamos la cofinanciación del Gobierno Nacional, pues esa cofinanciación va a estar reflejada en recursos del Fondo y del sector privado" dijo la mandataria.



Mientras se define la financiación de los proyectos, en el departamento ya comenzaron las visitas técnicas para determinar con precisión el estado de las viviendas y de la infraestructura afectada. También se adelanta la georreferenciación de los daños para establecer cuáles serán las primeras obras de intervención.

La emergencia dejó, además, afectaciones en instituciones educativas y en la infraestructura hospitalaria, por lo que la reconstrucción no se limita a recuperar viviendas, sino que implica restablecer servicios esenciales para las comunidades. Desde la Gobernación aseguran que la apuesta es que esta recuperación no solo permita reparar los daños, sino también construir infraestructura más segura y preparada para futuras emergencias.