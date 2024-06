No sabemos que hacer para que lo devuelvan: esposa de mercenario colombiano que se entregó a rusos

Familia de mercenario colombiano que se entregó a rusos en Ucrania pide que respeten sus derechos. Se trata de Ángel Cárdenas Montilla, de 33 años y oriundo de la ciudad de Cali, quien viajó el pasado 16 de abril a combatir contra el Ejército de Rusia, motivado, al parecer, por los altos pagos que supuestamente le ofrece Ucrania a extranjeros para vincularse con las tropas de ese país.

En un relato, Cárdenas, dice que, al llegar, fue entrenado junto a otros colombianos un par de semanas para combatir contra los rusos.

"Cuando llegue no nos hicieron nada de contratos en el Batallón 204. De ahí salí a la Brigada 59 y, antes de entrar al punto de batalla, aprendimos a disparar polígono, como lanzar granadas y algo base de como hacer una avanza, y de una me dieron el chaleco, un casco y el arma. Con el paso de los días, noto que lo que había visto por redes sociales no era como lo pensaba, ya que la comunicación con los ucranianos era nula", relató en un video.

Asimismo, afirmó que debía permanecer en una especie de búnker y solo salía a hacer las actividades encomendadas de ataque, por lo que decidió el mismo entregarse al gobierno de Rusia.

"Yo me rendí al Ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros. Me di cuenta de que Ucrania, en ese punto, nos mintió, porque nos dijo que solamente íbamos a cuidar y terminaron acribillándonos", señaló Ángel Montilla.

Entre tanto, desde el otro lado de la historia, Lizeth Montoya, su esposa en Cali, relató a Blu Radio cómo fue enterarse de la difícil situación que estaba pasando su compañero sentimental en ese país por una llamada que le hicieron desde Ucrania.

"Me llamó un comandante a darme la noticia, porque yo realmente no había visto nada. Él me dijo, a su esposo lo secuestraron los rusos y la respiración me faltaba y en esa llamada me decían que me calmara porque antes él estaba con vida. Las hermanas, cuando se dieron cuenta, gritaban, lloraban desesperadas de no saber qué hacer para que lo devuelvan", expresó Montoya.

Igualmente, explicó que su esposo viajó en la búsqueda de un mejor futuro para sus cuatro hijos y su familia, tras la difícil situación económica que estaba pasando en la capital del Valle.

"Él se fue porque quería ahorrar para la universidad de nuestros hijos, para terminar de pagar la casa, salir de deudas y yo le decía que no se fuera para allá, que había otras soluciones para salir adelante, pero un amigo que estaba allá lo convenció. Cuando yo lo vi en ese video que está viral en las redes y alzó sus manos para mostrar la documentación, pude ver su dolor en su mano y en su carita. No entiendo porque la gente lo juzga en las redes sociales, los comentarios son espantosos sin saber la vida de nosotros como es acá", agregó su compañera sentimental.

Del hombre se supo que aquí en el país perteneció a la Policía y antes de viajar laboraba como guarda de seguridad. Entre tanto, su familia pide ayuda para que, con la Cancillería de Colombia, se pueda realizar los trámites pertinentes para su traslado desde Rusia a Cali.