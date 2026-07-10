Ofrecen recompensa de $5 millones por responsables de ataques a semáforos en Cali

Continúan los ataques contra la red semafórica de Cali. En las últimas horas fue vandalizado un semáforo ubicado en la avenida Roosevelt con calle 34, en el sur de la ciudad. En este video quedó registrado el hurto de la caja de control del dispositivo.

Solo durante la última semana, cerca de 18 semáforos han sido afectados en diferentes sectores de Cali. El secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, aseguró que las autoridades investigan si detrás de estos hechos estaría una red criminal.

“Le hicimos saber a la Policía Nacional de esta problemática. Ya la SIJIN y la Policía están realizando las respectivas investigaciones para dar con los responsables de esta situación que está afectando la seguridad vial de todos los caleños. Todavía no podemos decir que fueron estas personas, claramente, pero sí hay algunas denuncias que la Policía está investigando”, señaló el funcionario.

Moncayo explicó que las investigaciones indican que gran parte de los elementos robados de la red semafórica estarían siendo trasladados a otras ciudades del país.



“Se han presentado robos de tarjetas de control, de cableado y también de luminarias. Por eso venimos trabajando en toda la ciudad para restablecer el servicio. Dependiendo del daño, a veces es cableado, a veces son luminarias, pero en muchos casos son tarjetas de control de los semáforos. Son tarjetas muy costosas que hay que traer del exterior y por eso algunos semáforos permanecen fuera de servicio durante varios días”, explicó.

Las autoridades mantienen una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de estos ataques contra la red semafórica de Cali.