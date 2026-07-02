Ordenan medidas de seguridad en Cali por partido Colombia - Ghana por cupo a los octavos de final

Con el paso de las horas crece la expectativa en Cali por el decisivo encuentro que disputará este viernes la Selección Colombia frente a Ghana, en el que estará en juego la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Ante este panorama, la Alcaldía de Cali habilitó cuatro Fan Zone para que los aficionados puedan seguir el compromiso en pantallas gigantes.

Los puntos de concentración estarán ubicados en el Parque La Retreta, el Parque de las Piedras, el barrio Obrero y el Bulevar de Oriente.

En estos espacios, además de la transmisión en vivo del partido, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, presentaciones musicales y una variada oferta gastronómica, como parte de la programación preparada para vivir la fiesta del Mundial en la ciudad.



"Eso es un impacto directo sobre sectores como la gastronomía, el entretenimiento, el comercio, el turismo y la economía en general. Además, estábamos esperando turistas en nuestros más de 4.000 restaurantes formalizados, y eso es clave porque la gente también está llegando a los barrios donde realizamos las activaciones de las Fan Zone. No solamente van al barrio a ver el partido, sino también a disfrutar de las muestras de desarrollo económico que tenemos en cada uno de esos circuitos", dijo Mabel Lara, secretaria de despacho de la Alcaldía de Cali.

Por su parte, el coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, indicó que se cuenta con un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante el partido de la Selección Colombia.

"Han sido dispuestos más de 1.290 mujeres y hombres policías, quienes están desplegados estratégicamente en las calles de Cali y en los municipios del área metropolitana. De manera adicional, contamos con reacciones motorizadas y unidades en sitios de transmisión pública, sectores comerciales y principales ejes viales para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier requerimiento", expresó el oficial.

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La Secretaría de Movilidad informó que dispondrá de 200 agentes de tránsito, quienes estarán distribuidos en las diferentes Fan Zone para regular la movilidad y facilitar el ingreso y la salida de los asistentes después del encuentro deportivo.