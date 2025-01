Personero de Cali: "Viene un éxodo masivo de migrantes, y debemos prepararnos"

Por la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro , como presidente de Venezuela, desde Cali, Gerardo Mendoza, personero de Cali, advirtió sobre una posible masiva llegada de migrantes a la ciudad en los próximos días, por lo que solicito a las autoridades competentes, implementar de manera inmediata estrategias que permitan atender a dicha población.

Mendoza, señaló además que es necesario empezar a hacer mesas de trabajo, ya que Cali , es una ciudad receptora y que la crisis de Venezuela no se convierta en una problemática para la capital vallecaucana.

"Es una situación que debe alarmarnos por demás, viene un éxodo masivo de migrantes, y por lo tanto de no tomarse correctivos y de no entrarse a mirar cuál va a ser la oferta de servicios para la gran cantidad de venezolanos que llegaran huyendo de la situación de ese país, es una alerta para que no nos coja de sorpresa", dijo el personero.

En el mismo sentido, reitero que es importante iniciar con las estrategias, para evitar un colapso a nivel de ciudad, ya que actualmente hay más de 130.000 venezolanos en los últimos años.

"En otras palabras, es una bomba de tiempo gravísima, y una alarma gigantesca en la medida que como autoridades tenemos que empezar a hacer desde, ya para que esto no se salga de control más adelante", señaló Mendoza.

También se refirió a las políticas que deberá adoptar el presidente, Gustavo Petro , a nivel nacional, porque no solo cali recibirá venezolanos, sino otras de Colombia, por lo que obedece a implementar un plan de atención y gestión por el éxodo de migrantes.