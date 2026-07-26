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Planta de Postobón en Popayán fue blanco de un atentado con explosivos

La explosión no dejó personas heridas y, de manera preliminar, el hecho estaría relacionado con el ELN, según las primeras hipótesis de las autoridades.

Planta de Postobón en Popayán fue blanco de un atentado con explosivos
Tomada de redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

Un atentado terrorista se registró durante la noche del sábado contra una planta de Postobón, ubicada al norte de Popayán, Cauca.

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La fuerte explosión generó alarma entre los habitantes de la zona y ocasionó daños materiales en la infraestructura, aunque, de acuerdo con los reportes preliminares, no se presentaron personas heridas.

De manera preliminar, las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con el ELN. Sin embargo, se adelantan las labores de verificación para establecer con certeza las circunstancias del hecho y confirmar la responsabilidad del grupo armado en esta acción terrorista.

Tras la explosión, el sector fue acordonado y las autoridades realizaron labores de inspección y seguridad en la zona.

El caso es materia de investigación, mientras avanzan las indagaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás de la detonación.

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