Siete militares lesionados y dos disidentes muertos dejaron combates en El Tambo, Cauca

Un soldado del Ejército Nacional resultó herido por impacto de bala y otros seis militares sufrieron lesiones por esquirlas durante combates con presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca.

El uniformado herido fue evacuado para recibir atención médica, mientras que los demás soldados lesionados presentan heridas ocasionadas por esquirlas. Luis Fernando Veragara, personero de El Tambo, señaló que la comunidad se encuentra atemorizada por estos hechos.

"La comunidad está muy preocupada y, a través de redes sociales, ha hecho varios pronunciamientos solicitando que se les mantenga al margen de cualquier confrontación. Siempre debe prevalecer el principio de distinción y la protección de la población civil. Además, estamos convocando un Comité Territorial de Justicia Transicional con las diferentes autoridades y entidades, entre ellas el Ejército Nacional", aseguró Luis Fernando Vergara, personero de El Tambo.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en medio de la operación militar dos presuntos integrantes del grupo armado murieron. El funcionario agregó que la operación militar se desarrolló durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en clases, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes del sector.



"Se adelantó una operación militar en una zona donde tiene presencia una estructura armada. El procedimiento se realizó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en el colegio, lo que generó momentos de tensión en la comunidad mientras se registraban intercambios de disparos", explicó el personero.

Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, denunció públicamente al hombre que aparece disparando en un video grabado en el sector de Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca, y aseguró que las autoridades ya trabajan para identificarlo y llevarlo ante la justicia.

“Las personas que se ven en el video no representan ninguna causa legítima. Son criminales al servicio del narcotráfico que asesinan colombianos, instrumentalizan a las comunidades y violan el Derecho Internacional Humanitario”, escribió el ministro en su cuenta de X.

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Finamente, el Ejército aseguró que, durante los enfrentamientos, los integrantes de la estructura armada estarían disparando desde viviendas del sector e instrumentalizando a la población civil para obstaculizar el avance de las tropas, situación que, según la institución, dificulta el desarrollo de las operaciones militares en la zona.

