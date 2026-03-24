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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Posible desabastecimiento de alimentos en Cali por atentado en el departamento del Cauca

Posible desabastecimiento de alimentos en Cali por atentado en el departamento del Cauca

Comerciantes y transportadores advierten retrasos en el abastecimiento y riesgos para la economía por bloqueos en el suroccidente del país.

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