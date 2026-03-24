Posible desabastecimiento de alimentos en Cali por atentado en el departamento del Cauca

La preocupación crece en Cali tras los ataques registrados en las últimas horas en el departamento del Cauca, que afectaron la movilidad sobre la vía Panamericana, corredor clave que conecta el sur del país con el Valle del Cauca.

El atentado, que dejó serios daños en la malla vial, comienza a impactar el ingreso de productos esenciales a la región, encendiendo las alertas entre comerciantes por un posible desabastecimiento y alza en los precios de la canasta familiar.

Desde la central mayorista Cavasa, su gerente, Jimena Sarmiento, aseguró que más del 50 % de los productos que llegan a Cali provienen ddel sur de país, lo que evidencia la alta dependencia de este corredor vial: Más del 50 % de nuestros productos son traídos de la zona de Nariño, del Cauca, del Putumayo, del Caquetá, del Huila y realmente, la afectación de la vía Panamericana, afecta el ingreso de carga a nuestras centrales. Tenemos información de la demora en el ingreso de carga. Esperemos que eso se resuelva y de pues no afecte los precios de los alimentos. Realmente cada vez que hay un problema en la Panamericana, pues obviamente nos afecta directamente a los vallecaucanos", indicó.

Productos como la papa, la mora y varias hortalizas podrían registrar variaciones en sus precios si no se restablece el paso en el corto plazo.



Desde el gremio transportador, la preocupación también es alta. La presidenta de Federación Colombiana de Transportadores de Carga , Nidia Hernández, advirtió que esta situación trasciende al sector y pone en riesgo la estabilidad del país.

“Este panorama de inseguridad que pone en jaque la economía y la estabilidad del país no es solo un problema del sector transportador, es una amenaza directa al abastecimiento de alimentos, en su gran mayoría perecederos, medicamentos y bienes esenciales para millones de colombianos. Desde Colfecar hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional a restablecer el orden público, a garantizar la libre movilidad", señaló Hernández.

Pese a que el Instituto Nacional de Vías ya hace presencia en la zona afectada, la vía continúa cerrada debido a la magnitud de los daños. Mientras tanto, las autoridades y el sector productivo esperan una pronta solución que permita normalizar el tránsito y evitar un impacto mayor en la economía de Cali y el Valle del Cauca.