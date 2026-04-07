ProPacífico insiste en proteger democracia y seguridad antes elecciones: "Cuidarnos entre todos"

ProPacífico reiteró la importancia de proteger la democracia y la seguridad antes de las elecciones en Colombia. María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de la organización y presidenta de la Red Pro, advirtió que la falta de cuidado de las instituciones puede afectar la confianza ciudadana. “Si no protegemos las instituciones y la democracia, y seguimos dudando de pesos y contrapesos, vamos a tener que sufrir todos en esta coyuntura electoral”, afirmó.

La líder gremial señaló que la paz y la seguridad electoral son fundamentales para garantizar el voto libre. “Muchos colombianos no pueden ejercer su voto libremente. Hay que cuidar las instituciones y no dejarnos llevar por discursos que las debilitan”, destacó Ulloa. Subrayó que proteger la democracia requiere responsabilidad de todos los sectores sociales y políticos.

Ulloa hizo un llamado a los actores políticos y a la sociedad civil a actuar con prudencia durante la campaña. “Los actores políticos y quienes jugamos rol de vocería tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos. La democracia tiene unas reglas de juego, ahí tenemos todos que estar muy cuidadosos”, explicó. Su advertencia busca prevenir tensiones y proteger el proceso electoral.

La directora de ProPacífico enfatizó también la necesidad de la neutralidad de la Presidencia durante la contienda. “En la Presidencia hay una institucionalidad y ojalá ella se mantenga neutral. Tenemos que cuidarnos entre todos: los mandatarios tienen 4 años, los colombianos toda la vida para sacar el país adelante”, concluyó. Ulloa recalcó que proteger las instituciones y las reglas de juego fortalece la confianza ciudadana y la estabilidad democrática.