Red hospitalaria de Cali está sobre el 80 % por incremento en enfermedades respiratorias y dengue

Desde la secretaria de Salud de Cali informaron que la ocupación de la red hospitalaria de la ciudad está sobre el 80%, lo que obliga a las autoridades sanitarias a tomar medidas para evitar un colapso.

Este porcentaje se debe, informaron, al incremento que han tenido las enfermedades respiratorias, el Covid-19 y el dengue durante las últimas semanas.

De acuerdo con cifras suministradas por la secretaria de salud, la ocupación de los servicio de Urgencias para adultos está en un 73.9 %, el servicio de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en adultos en el 80 %, el Servicio de Pediatría entre el 85 % y 90 %, y el Servicio de Urgencias Pediátricas ocupado en un 94 %.

"Es un riesgo de que tengamos una ocupación totalmente llena, y por eso estamos haciendo dos acciones, por un lado, mirando como desescalonamos los casos desde el servicio de urgencias, hay casos que no requieren de hospitalización; pero por el otro, si es necesario una ampliación hospitalaria, es decir utilizar servicios que generalmente no se usan, pero por ahora no vemos la necesidad, el sistema está respondiendo", indicó Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

A esta situación de alerta se suma una denuncia que hace la comunidad caleña y está relacionada con el cierre de algunos puestos de vacunación que, al parecer, estarían atendiendo sólo hasta las 2 de la tarde y, aparentemente, no estarían vacunando a los ciudadanos

"Desde esta secretaria emitimos una circular a todos los actores del sistema IPS y EPS para mantener los centros de vacunación abiertos en los horarios habituales desde las 8:00 am a 5:00 pm, hacemos un llamado a esos centros para que los tengan abiertos, pero además de eso llamen y busquen a los usuarios para que se vacunen", expresó Escobar.

El más reciente reporte de la Secretaría de Salud indica que frente a dengue en la última semana se registraron 450 nuevos casos, en cuanto a covid-19 la positividad se mantiene en un 20% y en enfermedades respiratorias se reportaron 64 casos durante la última semana.