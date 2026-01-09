Refuerzan seguridad en Buenos Aires, Cauca, en medio de crisis humanitaria

Este viernes, las autoridades del suroccidente colombiano visitarán el municipio de Buenos Aires, Cauca, que actualmente atraviesa una preocupante crisis humanitaria por cuenta de la presencia y accionar de la disidencia Jaime Martínez de las Farc.

Desde el pasado 16 de diciembre, tras un ataque contra la Fuerza Pública que duró más de siete horas en el cual el municipio quedó completamente sitiado, la comunidad ha permanecido sumergida en el temor y la zozobra ante una posible repetición de más hechos violentos, o por el riesgo que corren sus vidas y la de sus familias.

Ante este panorama, comandantes de la Policía, el Ejército y demás autoridades de la región llegarán a Buenos Aires para realizar un recorrido, verificar la realidad que está viviendo la gente, además de conocer los avances de la reconstrucción de los edificios que fueron destruidos hace tres semanas.

"Tenemos un componente de 24 hombres para fortalecer las unidades policiales de la estación, las cuales se encuentran en entrenamiento. La ciudadanía nos pide más presencia y mayor accionar contra las estructuras criminales", indicó la general Sandra Rodríguez, comandante (E) de la Región 4 de la Policía.



Mientras esto sucede en Buenos Aires, de manera simultánea, a Cali continúan llegando familias provenientes de este mismo municipio del norte del Cauca, desplazados por las amenazas de las disidencias, ya son más de 500 personas las que han llegado a la capital vallecaucana en busca de refugio.

"La situación evidencia el agravamiento de la crisis humanitaria en el suroccidente del país y obliga a una respuesta institucional inmediata para garantizar la protección de las víctimas", aseguró el personero de Cali, Gerardo Mendoza.