Ranking internacional ubica a Cali como la ciudad con mayor índice de criminalidad de Colombia

El ranking Crime Index by City, elaborado por la plataforma internacional de recopilación de datos Numbeo, posiciona a Cali como la ciudad con el índice de criminalidad más alto de Colombia y en el puesto 18 a nivel mundial, con un 71,3 %.

Este índice se construye a partir de estadísticas relacionadas con actividades delictivas como homicidios, hurtos y la percepción de seguridad de los ciudadanos.

Ante este panorama, las autoridades locales anunciaron la implementación de la primera estrategia de seguridad ciudadana del año, con la que buscan contrarrestar estos indicadores y mejorar las condiciones de seguridad en la capital del Valle del Cauca.

"Un fortalecimiento en las capacidades de investigación y de inteligencia, un modelo de tecnología para las diferentes capacidades y lucha contra el terrorismo y la extorción estaremos trabajando con estos delitos", así lo confirmó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.



Esta posición en el ranking se suma a la compleja situación de violencia que enfrenta la ciudad desde el año anterior. Cali cerró 2025 con 1.065 homicidios, y durante los primeros siete días de 2026 ya se han registrado 24 muertes violentas, cifras que generan preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.