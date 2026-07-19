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Rescate de persona sepultada por alud de tierra en El Águila, Valle, completa 20 horas

Las autoridades son optimistas al señalar que las condiciones climáticas son favorables para avanzar en el proceso de rescate.

Rescate de una persona en zona rural de El Águila, Valle.
Bomberos Voluntarios El Águila, Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

Esta emergencia está ocurriendo en la vereda San Martín, en zona rural del municipio del Águila, norte del Valle del Cauca, donde toda la comunidad se ha sumado a los bomberos y las autoridades para ayudar a rescatar a don Pedro, un vecino de la zona que quedó sepultado por un alud de tierra.

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Esta persona se encontraba realizando una excavación en un predio conocido como La Muralla, cuanto terminó enterrado por el desprendimiento de tierra.

El sábado casi al anochecer se había logrado un avance significativo en el rescate, alcanzando a tener contacto físico con don Pedro, sin embargo otro alud complicó la situación.

"Se presentó un derrumbe en lo que al parecer es una excavación sobre la 1:00 de la tarde, tenemos una persona atrapada que aún está con vida. Aquí estamos, con los familiares, trabajando para sacarla. Hemos estado toda la noche, vamos a seguir hasta que acabe", señaló el secretario de Gobierno de El Águila, Adolfo Gómez.

Estas labores completan más de 20 horas, sin embargo las autoridades son optimistas al señalar que las condiciones climáticas son favorables para avanzar en el proceso de rescate lo más rápido posible.

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