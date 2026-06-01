Seis heridos, entre ellos cinco menores, dejan combates en La Betulia de Suárez, Cauca

Seis personas resultaron heridas, entre ellas cinco menores de edad, en medio de los combates que se registran entre la fuerza pública y las disidencias de las Farc "Jaime Martínez" en el corregimiento de Betulia, zona rural del municipio de Suárez, Cauca.

Inicialmente, las autoridades habían confirmado tres lesionados, pero en las últimas horas fueron ingresados otros tres menores más afectados por esquirlas de un artefacto explosivo, lo que va aumentando la cifra total de heridos.

"Los afectados corresponden a un menor de edad de 7 años trasladado por urgencia vital a Cali, otro menor de 5 años y un adulto de 55 años, quienes reciben atención médica en el centro asistencial local, con acompañamiento de la Unidad de Salud Municipal. Desde la Alcaldía Municipal rechazamos de manera contundente estos hechos que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de la población civil, especialmente de los niños y niñas, quienes deben permanecer al margen de cualquier confrontación armada", dice el comunicado de la Alcaldía.

Los fuertes combates están ocasionando otras afectaciones, ya que alrededor de 200 familias en este momento se encuentran confinadas por temor a salir de sus viviendas.



"Solicitamos a la comunidad mantener la calma, resguardarse en sus viviendas y acatar las recomendaciones de autocuidado emitidas por las autoridades mientras persistan las condiciones de riesgo. La Administración Municipal continúa realizando seguimiento permanente a la situación y articulando acciones para garantizar la protección de las comunidades afectadas", puntualiza el documento.

La administración municipal le hizo un llamado urgente a los actores armados para que respeten de manera estricta las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y adopten todas las medidas necesarias para proteger a la población civil.