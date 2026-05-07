Siete heridos deja el choque de cinco vehículos en el oriente de Cali

Como de película fue el accidente de tránsito que se registró sobre la calle 36 con carrera 45, en el barrio Villa del Sur, cerca a Puerto Rellena, en el oriente de Cali, y que involucró un bus padrón del sistema masivo MIO, una buseta de servicio público y tres vehículos tipo taxi.

De acuerdo con el bombero Jaime Chaucanez, de la central telemática, el aparatoso accidente dejó siete personas lesionadas, quienes se movilizaban en la buseta y en el vehículo del sistema masivo. Según el reporte preliminar, el bus del MIO chocó contra la buseta y esta terminó impactando a los taxis que se encontraban estacionados en la zona esperando pasajeros.

“Se trata de un accidente de tránsito. En el sitio se presentan siete personas lesionadas: el conductor del masivo, una pasajera, el conductor del bus y cinco pasajeros que iban en la buseta. Más que todo son golpes, laceraciones y raspaduras, por lo que fueron trasladados a centros asistenciales en ambulancias de la red privada que llegaron al sitio”, explicó el organismo de socorro.

Asimismo, confirmó que la buseta sufrió daños considerables en su estructura tras el fuerte impacto, mientras que los taxis involucrados también registraron graves afectaciones. Incluso, uno de los vehículos quedó parcialmente debajo de la buseta, evidenciando la magnitud del choque.



“Se trabajó en la escena con dos máquinas de rescate, una máquina bomba y una ambulancia. Después de aproximadamente siete horas de labores, se logró controlar la situación. Allí se realizaron trabajos de rescate y estabilización tanto de las personas lesionadas como de la misma buseta”, agregó Chaucanez.

Por ahora, las autoridades no han confirmado las causas exactas que originaron el accidente y avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron la colisión entre los cinco vehículos. Sin embargo, de manera preliminar se descartó que el hecho estuviera relacionado con consumo de alcohol, ya que las pruebas de alcoholemia practicadas a los conductores resultaron negativas.