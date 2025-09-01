Suspenden en Cali servicios de Angiografía de Occidente, aliado estratégico de Nueva EPS

En Cali crece la preocupación entre los usuarios de NUEVA EPS luego del reciente comunicado que anuncia la suspensión de servicios de uno de sus aliados estratégicos, encargado de atender consultas de medicina general y especialidades como medicina interna, ginecología y pediatría.

La red ambulatoria de Nueva EPS en la capital del Valle está compuesta por siete IPS, operadas por tres razones sociales. Entre ellas se encuentra Angiografía de Occidente, que informó a pacientes, usuarios y a la comunidad en general que, a partir del 1 de septiembre, las sedes IPS Calle 26, Ingenio, Capitolio, Vásquez Cobos y Villa Colombia dejarán de prestar sus servicios.

Según el comunicado, la decisión responde a un incumplimiento de compromisos contractuales por parte de Nueva EPS, lo que impide la continuidad de la operación en dichas sedes.

Por su parte, el Secretario de Salud de Cali, German Escobar, manifestó que es fundamental un acuerdo entre las partes involucradas: "Se requiere acuerdos para estos posibles incumplimientos, y sobre todo que los pacientes permanezcan con una red de atención suficiente y que brinde la atención con calidad, hacemos un llamado a la Nueva EPS para mantener estable su red de prestación de servicios y los pagos oportunos", indicó el funcionario.

Hasta el momento, los directivos de la EPS no se han pronunciado oficialmente frente a la situación. No obstante, la noticia genera gran incertidumbre, pues se estima que alrededor de 192.000 afiliados en Cali dependen de esta red para acceder a sus atenciones médicas.