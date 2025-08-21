Tras grandes congestiones, comunidad del sur de Cali pide reconsiderar piloto de movilidad en Pance

Actualmente en el sur de Cali se están llevando a cabo dos planes pilotos de movilidad, que buscan descongestionar el tráfico en esta zona de la ciudad. Estos se adelantan en el Lago de la Babilla y el sector gastronómico de Pance, de 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

En la mañana de este jueves, en medio del piloto de Pance, el cual cambia el sentido de la calle 16a entre carreras 122 y 125, se generaron grandes trancones, que por varias horas detuvo la movilidad en la zona, situación que generó molestia entre los habitantes, pues sus tiempos de viaje se extendieron considerablemente.

"Para las comunidades locales es un impacto considerable, en su cotidianidad y vida diaria, pues estos barrios no fueron diseñados ni están concebidos en el POT como sectores con vías de interconexión urbana, las vías son locales, residenciales", explicó Raúl Suárez, líder de la comuna 22.

La comunidad manifiesta que una de las causas de la contingencia registrada en el sector durante la mañana del jueves, fue la falta de socialización de la medida, además, pidieron que los cambios viales no solo deben darse a conocer en redes sociales.

"Todo les queda resuelto con comunicados en redes sociales, pero resulta que esas redes mantienen inundadas de información. Y al llegar el día de cambio, la gente se da cuenta en medio del trancón. Es muy importante que la gente se de cuenta de manera adecuada", añadió Suárez.

Lo que más les preocupa a los habitantes de la comuna 22 es que estos pilotos se están implementando en época de vacaciones, sin tener en cuenta el impacto del verdadero volumen de vehículos de la zona. De dejar en firme los cambios, los trancones serían más complejos.