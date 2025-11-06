En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Deportivo Pereira
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tropas de la Armada fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones en Buenaventura

Tropas de la Armada fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones en Buenaventura

El ataque, atribuido a la disidencia de las Farc “Jaime Martínez”, se registró en el km 23, en el sector de La Esperanza. No se reportaron heridos ni daños a la comunidad.

Disidencia de las Farc "Jaime Martínez" atacó con explosivos a hombres de la Armada en vía a Buenaventura.
Disidencia de las Farc "Jaime Martínez" atacó con explosivos a hombres de la Armada en vía a Buenaventura.
Armada de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad