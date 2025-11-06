Tropas de la Armada fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones en Buenaventura

Unidades militares pertenecientes a la Brigada de Infantería de Marina N.° 2 fueron atacadas con explosivos improvisados lanzados desde drones recientemente.

Los hechos se presentaron durante un puesto de control y registro que adelantaban en el kilómetro 23, en un sector conocido como el área general de La Esperanza, en la vía a Buenaventura, Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, el ataque fue atribuido a la disidencia de las Farc “Jaime Martínez”, estructura liderada por alias 'Iván Mordisco' que delinque en esa zona.

Por fortuna, estos hechos no dejaron uniformados lesionados ni afectaciones en la comunidad, aunque la situación pudo haber desencadenado una tragedia, ya que cerca del lugar se encuentra un resguardo indígena.



“Nosotros tuvimos esa situación ahí en el km 23, y el reporte es de unos enfrentamientos. Allí estaban cerca de una comunidad indígena de la región. Por ejemplo, estamos esperando a las autoridades para que nos expliquen bien qué fue lo que pasó, y mañana yo mismo me voy a trasladar hasta la zona para hablar con el gobernador de ese cabildo indígena”, dijo Carlos Jefferson Pottes, personero de Buenaventura.

Tras el ataque, la zona tuvo que ser acordonada de manera inmediata con personal de la Armada y del Ejército Nacional, para evitar nuevos hostigamientos contra la Fuerza Pública.

Este viernes, autoridades del distrito llegarán al sector para tomar medidas que permitan salvaguardar la vida de las comunidades y de los miles de vehículos públicos y privados que transitan por esa vía.