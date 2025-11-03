Destruyen en Nariño 14 toneladas de explosivos de las disidencias del Ejército Bolivariano

Con la presencia de técnicos en explosivos del grupo Marte del Ejército Nacional y observadores de la Misión de la MAPP-OEA, concluyó en el sector de La Laguna, zona rural de Roberto Payán (Nariño), la destrucción de las 14 toneladas de explosivos entregadas por las disidencias de las FARC autodenominadas Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Blu Radio conoció que este lunes 3 de noviembre, bajo estrictas medidas de seguridad, se logró inutilizar las últimas 4,1 toneladas de material de guerra, entre las que se encontraban granadas diseñadas para ser lanzadas con drones, morteros hechizos, minas antipersonal y explosivos destinados a la fabricación de bombas artesanales. Esta acción se desarrolló en cumplimiento del acuerdo número 12 pactado por las partes, que volverán a reunirse este martes 4 de noviembre en la ciudad de Tumaco, en el Pacífico nariñense.

El capitán Mahecha, jefe del grupo antiexplosivos Marte del Ejército Nacional, aseguró que entre el material destruido había decenas de minas antipersonal y granadas que pudieron haber sido utilizadas para atentar contra la Fuerza Pública mediante lanzamientos a través de drones.

El oficial destacó que este es un hecho significativo, “porque con la cantidad de explosivos y material de guerra destruido se están salvando vidas en las zonas donde el grupo ilegal Ejército Bolivariano tiene presencia”, y resaltó la voluntad e intención de paz de esa estructura armada ilegal.



Mahecha añadió que “las minas antipersonales destruidas son artefactos muy peligrosos que no distinguen entre la población civil y la Fuerza Pública”.

Esta destrucción del material de guerra concluye 24 horas antes de que las delegaciones se reúnan en la ciudad de Tumaco, Nariño, donde —de acuerdo con el cronograma de la mesa— se espera perfeccionar los protocolos para habilitar las dos primeras zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo. A estos lugares llegarán inicialmente 120 combatientes que entregarán sus armas para reintegrarse a la vida civil.