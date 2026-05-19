"Un hospital de nivel 1 está atendiendo pacientes de UCI": médicos del Carlos Holmes en Cali

El panorama en el hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de Cali, es preocupante. Actualmente, todos sus servicios se encuentran congestionados: sólo en urgencias el nivel de sobreocupación es del 150% y la capacidad del servicio de hospitalización hace tiempo superó el 100%.

Esta situación, sumada a la deuda por más de 39.000 millones de pesos por parte de las EPS, hace que las capacidades del hospital se agoten cada vez más, corriendo el riesgo, incluso, de verse obligados a cerrar servicios, tal como lo han decidido distintas instituciones privadas, a las que se les ha hecho insostenible seguir atendiendo a los pacientes.

"Somos un hospital de nivel 1 de atención y en este momento estamos manejando pacientes de nivel 3 y hasta de Unidad de Cuidado Intensivo. Tengo en este momento una paciente que está necesitando una UCI, porque me acaba de convulsionar, que necesita rápidamente transfusión de sangre y realmente pues no tenemos cómo hacerlo acá. Tenemos casos que realmente requieren atención urgente, para poder brindar la atención y la seguridad, asegurar el bienestar del paciente", explicó Katherine Meneses, médico general del hospital.

Parte de la sobreocupación de servicios del hospital se debe a la falta de autorizaciones por parte de las EPS para remitir a los pacientes.



Actualmente, hay 31 personas en el Carlos Holmes Trujillo esperando un traslado por más de 600 días; otros siete pacientes han muerto en medio de esta espera.

"Existen otros pacientes que tienen problemas de contrarremisión a niveles tanto de mayor complejidad o con hospitalización en casa, con medicamentos de entrega domiciliaria, por lo cual con la Superintendencia Nacional de Salud y con las EPS se inició el trabajo, de tal manera que las EPS puedan suministrar sus servicios y los pacientes puedan ser egresados de la institución",señaló el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.

El hospital Carlos Holmes Trujillo está atendiendo un promedio aproximado de 9.000 pacientes al mes. La mayoría usuarios de las EPS Emssanar, Coosalud, Asmetsalud y Nueva EPS, todas ellas intervenidas por el Gobierno Nacional.