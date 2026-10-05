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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / “Una escuela no debe ser escenario para sembrar terror”: Cte. del Ejército tras explosivos en Cauca

“Una escuela no debe ser escenario para sembrar terror”: Cte. del Ejército tras explosivos en Cauca

El general José Bertulfo Soto rechazó la instalación de dos artefactos explosivos cerca de una escuela de Cajibío, donde estudian 25 menores.

Explosivos.jpg
Explosivos en Cajibío
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

El comandante del Ejército, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, rechazó la instalación de dos artefactos explosivos cerca de una institución educativa rural de Cajibío, Cauca, que ponían en riesgo a 25 niños. Los dispositivos fueron ubicados y destruidos de manera controlada por tropas de la Tercera División, luego de un procedimiento de más de tres horas en zona rural del corregimiento de Ortega.

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“Instalar explosivos cerca de una escuela en Cauca, poniendo en riesgo la vida de 25 niños, demuestra el desprecio de los violentos por la población civil”, afirmó el general Soto.

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Según el Ejército, los artefactos fueron instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. El comandante del Ejército señaló que esta acción desconoce la protección especial que el Derecho Internacional Humanitario brinda a los menores y a los bienes de carácter civil.

Una escuela debe ser un lugar para aprender, crecer y construir futuro, nunca un escenario para sembrar terror”, manifestó el general Soto, quien aseguró que las tropas continuarán desplegadas en el Cauca para proteger a la población civil.

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