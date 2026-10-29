Valle del Cauca se prepara para recibir a más de 40.000 visitantes con el Giro de Rigo

La cuenta regresiva para el Giro de Rigo ya comenzó. A solo tres días de esta importante competencia internacional de ciclismo, el Valle del Cauca se encuentra preparado para recibir a más de 40.000 visitantes que llegarán a disfrutar de un recorrido por Cali y siete municipios del departamento, en una jornada que impulsará el turismo, el comercio y la recuperación económica y social de la región.

La competencia, que se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre, contribuirá a la reactivación de los municipios que resultaron afectados por el terremoto.

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“Este Giro tiene un significado muy especial para nosotros, porque recorrerá cinco municipios que fueron afectados por el terremoto y será una oportunidad para impulsar nuevamente su economía. Pero más allá de eso, también queremos llevar alegría, motivación y esperanza a sus habitantes. El mensaje es que, trabajando unidos desde la Gobernación y las Alcaldías, podemos reconstruir nuestro departamento”, manifestó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Por su parte, el ciclista colombiano Rigoberto Urán, resaltó la hospitalidad de los vallecaucanos y la importancia de llevar eventos de talla internacional a la región, además confirmó que Cali fue la ciudad más solicitada por los participantes .



“Es muy bonito llegar al Valle y encontrarse con personas que reciben a los visitantes con tanta alegría. Este evento es una gran oportunidad para que la ciudad y el departamento muestren sus riquezas, todo lo que tienen y lo que han construido. Sabemos que han atravesado momentos difíciles por el sismo, pero precisamente este tipo de actividades ayudan a impulsar su recuperación”, expresó.

La salida será desde la plazoleta Jairo Varela a las 6:00 de la mañana. Entre los invitados especiales estarán Peter Sagan y Egan Bernal.

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La ruta larga, de 180 kilómetros, será una de las más exigentes diseñadas por Urán para el evento. Se estima que el ganador la complete en cuatro horas y media, mientras que los ciclistas recreativos tardarán aproximadamente seis horas.