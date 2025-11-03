Giro de Rigo en Barranquilla generó ingresos por más de 60.000 millones de pesos

Como un éxito fue catalogada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, la primera edición del “Giro de Rigo” en este departamento, donde la presencia de Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Egan Bernal y demás figuras ciclistas propiciaron la participación de 8.000 deportistas de 28 países, y un movimiento económico superior a los 60.000 millones de pesos.

De hecho, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo estar contento por la visita de al menos 22.500 turistas durante este fin de semana, lo que posiciona a Barranquilla como un atractivo para el mundo.

“El evento ayudó mucho en la economía. Calculamos que entre $60 y $70.000 millones en los restaurantes, en los hoteles. Y lo bueno es que ya estamos preparando el próximo, porque esto tiene que repetirse. Es una oportunidad muy grande para que la ciudad sea reconocida por cosas que de pronto el mundo no conocía”, explicó el mandatario.

El Gobernador celebró el cumplimiento total de lo previsto para esta gran competencia y resaltó que fueron recuperados 90 kilómetros utilizados en el recorrido dentro del Atlántico, con el fin de ofrecer vías en óptimas condiciones para los pedalistas y visitantes.



Aunque se trazaron dos recorridos con diferentes distancias, el más largo de ellos constaba de 165 kilómetros mostrando lo mejor de poblaciones como Puerto Colombia, Piojó, Usiacurí, Baranoa, Juan de Acosta y Tubará.

"Hicimos un gran esfuerzo para tener el recorrido al día. Todo esto marca una tendencia hacia el turismo basado en nuestros atributos naturales, culturales y humanos. Ya conversamos con Rigoberto Urán y queremos institucionalizar este tipo de carreras en el Atlántico”, aseguró Verano.

Desde tempranas horas, el dispositivo de seguridad y atención estuvo activado. A las 3:00 a. m. se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de 500 policías, unidades del Ejército Nacional, la Secretaría de Salud, Prevención de Desastres y otras entidades del orden departamental.

La cobertura de seguridad en playas, zonas rurales, hoteles y restaurantes estuvo garantizada. “Acompañamos a turistas y habitantes en cada tramo del recorrido, garantizando orden y tranquilidad durante todo el evento”, indicó el mandatario departamental.

Por otro lado, 1.000 estudiantes de los establecimientos educativos del departamento salieron a saludar a los ciclistas con banderas que fueron elaboradas durante la semana previa a la carrera.

"Estamos muy contentos por todo lo vivido en el departamento del Atlántico, muy lindo ver a todos esos niños con sus carteleras, sus banderas, todo mi equipo iba recogiendo cada cartel y me llevo eso en el corazón" , expresó Rigoberto Urán al reconocer el apoyo recibido desde la administración departamental.

"Destaco el trabajo de todo el equipo de la Gobernación del Atlántico, que estuvieron presentes en todo momento, muy valioso su apoyo", añadió Rigo.

“Se beneficiaron los sectores del transporte, restaurantes, hoteles, centros comerciales y destinos turísticos. Estamos preparados para seguir recibiendo a muchos más visitantes en este turismo deportivo que impulsa al Atlántico”, precisó el gobernador Verano.

Por solo citar un caso, el centro gastronómico Muelle 1888 y de las playas del municipio de Puerto Colombia tuvo ventas por $350 millones.

El departamento del Atlántico recibió cerca de 27.000 visitantes durante el fin de semana del evento. “Desde su llegada los atendimos con información sobre destinos, hospedajes y planes turísticos. Les mostramos nuestra cultura y el calor humano que nos caracteriza”, explicó el gobernador Verano.

El mandatario agregó que se entregaron cartillas informativas con rutas y experiencias para recorrer las zonas más representativas del departamento. “Nos consolidamos como un destino turístico integral: desde las playas de Santa Verónica, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó, hasta los municipios del centro y oriente donde destacan la artesanía, el senderismo y la cultura Mokaná”.