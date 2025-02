Rigoberto Urán se le midió a loma viral en Sabaneta, Antioquia: ¿sube o no?

Luego de que se hiciera viral por su inclinación una loma que conduce hacia algunas unidades residenciales en Sabaneta, Antioquia , el ciclista colombiano Rigoberto Urán llegó hasta el lugar para enfrentar dicha inclinación de primera mano.

En una camioneta y con su bicicleta colgada detrás de ella, el pedalista nacido en Urrao arribó hasta el comienzo de la temida loma, que se hizo viral gracias a una cuenta en Tiktok, para conocerla personalmente.

En la madrugada de este lunes, Rigoberto llegó al lugar: "Uno de los repechos más bravas, donde dicen ¿sube o no sube? Me vine con mis bicicletas a ver si subimos o no. Recuerden que estamos retirados", dijo el 'toro de Urrao' en una historia en su cuenta de Instagram .

"Recuerden que tenemos 9 kilos de más y hace tiempo no monto. (Solo) subí Palmas ayer suavecito", añadió Rigoberto, quien inició el trayecto desde una curva próxima al inicio del ascenso.

En otro video compartido por Rigoberto, ya sí en su perfil, se ve como finalmente el ciclista, a paso lento pero constante, logró subir la loma que recientemente se hizo reconocida por impedir el ascenso total de varios carros y motos, especialmente en días lluviosos. El video de Rigo ya tiene más de 22.000 me gusta y está cerca de los 600 comentarios, además de que ha sido compartido más de 6.000 veces.

"¿Quién duda de Rigo?", "Sí él subió a duras penas, qué se puede esperar para los mortales", comentan algunos seguidores en la pieza audiovisual compartida por Rigo, que termina con la canción 'We are the Champions', mientras se escucha decir al ciclista retirado que se sentía como después de terminar una etapa de La Vuelta a España.