Pacífico  / Vandalizan fachada de la Biblioteca Departamental de Cali con grafittis

Vandalizan fachada de la Biblioteca Departamental de Cali con grafittis

Algunas personas pintaron mensajes políticos, además de distintas imágenes que afectan la estética del lugar.

Grafittis en la Biblioteca Departamental del Valle Jorge Garcés Borrero
Grafittis en la Biblioteca Departamental del Valle Jorge Garcés Borrero.
Foto: Biblioteca Departamental
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:05 p. m.

Recientemente fue vandalizada la fachada de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en Cali, algunas personas pintaron nuevamente grafitis en las paredes con mensajes políticos, además de distintas imágenes que afectaban la estética del lugar.

“Hoy nuevamente estamos limpiando lo que los vándalos destruyen en nuestra Biblioteca Departamental, utilizando el poco recurso que tenemos que se debería utilizar en arte, en cultura, en títeres, teatro, en esto", recalcó Fernando Tamayo, director de la Biblioteca.

Para Tamayo, lo injusto de todo esto es que al vandalizar el lugar, lo obligan a sacar presupuesto que no tiene para adecuar nuevamente el lugar.

“Amigo vándalo, si va a rayar, raye su casa, y si va a escribir, escriba un libro y nosotros le ayudamos en eso”, expresó.

A pesar que en el lugar existen cámaras de seguridad y también se cuenta con la presencia de vigilantes, el director envió un mensaje claro a los responsables de pintar estos grafitis para que tomen conciencia del daño que están haciendo.

