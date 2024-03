Ventas en establecimientos gastronómicos de Cali bajaron 38 % en el último mes: Acodrés

Los propietarios de restaurantes de Cali están reportando una caída de sus ventas en los primeros meses de este año. Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica Pacífico y Amazonía, el porcentaje causa incertidumbre en el mercado de la capital vallecaucana.

Este efecto estaría asociado al alto costo de vida que hoy por hoy tienen los caleños y advierten que por este fenómeno se están perdiendo algunos empleos.

"Evidentemente, llevan a que los gastos por fuera del hogar se haya restringido tanto así que las ventas en el último mes cayeron en un 38 %, esto hace que a su vez traiga una baja compra de insumos a nuestra cadena de valor que están inmersa 17 sectores en la operación de los establecimientos gastronómicos", manifestó Branny Prado, director ejecutivo de Acodres.

Por su parte, los propietarios de los establecimientos comerciales, especialmente del sector gastronómico, se encuentran preocupados y aseguran que los clientes cada vez visitan menos sus locales.

"Es difícil comprar los alimentos porque hay que aumentar más, pero no podemos subirle el precio a nuestros productos porque así con el precio que manejamos no vienen, será peor si le subimos. Yo creo que la economía nos está afectando a nosotros como cafeterías, restaurantes, pero también al bolsillo de las familias que prefieren comprar algo y prepararlo en casa y no visitar lugares públicos", añadió la dueña de un local.

Es así como las pocas ventas podrían ocasionar el cierre de algunos negocios, por lo que el sector espera que con la llegada del Día de la Madre, del Padre y la COP-16, sus ventas incrementen para recuperar lo perdido durante estos tres primeros meses del año.