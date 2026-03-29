Violencia en Cartago, Valle: cuatro muertos en hechos aislados en las últimas horas

En el municipio de Cartago, en el norte del Valle del Cauca, las autoridades desplegaron un amplio operativo para dar con el paradero de los responsables de la muerte de cuatro personas en hechos aislados registrados durante las últimas horas. La situación ha generado preocupación entre las autoridades locales y la comunidad debido al aumento de hechos violentos en esta zona del departamento.

Uno de los casos más recientes fue el asesinato de un hombre y una mujer, luego de que sujetos llegaran al lugar de los hechos y dispararan en repetidas ocasiones contra las víctimas. Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio, mientras que las autoridades iniciaron de inmediato labores de verificación y recolección de pruebas para avanzar en la investigación.

En medio de los operativos desplegados por la Policía, también se confirmó la captura de una persona que se movilizaba en un automóvil y que estaría presuntamente vinculada con uno de estos hechos violentos.

Según las primeras hipótesis de las autoridades, la mayoría de estos homicidios estaría relacionada con disputas entre bandas delincuenciales que buscan el control del microtráfico en diferentes sectores de Cartago.



Las autoridades indicaron que continúan con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia con el fin de esclarecer estos crímenes y garantizar la seguridad de los habitantes. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita