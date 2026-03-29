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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Violencia en Cartago, Valle: cuatro muertos en hechos aislados en las últimas horas

Violencia en Cartago, Valle: cuatro muertos en hechos aislados en las últimas horas

En medio de los operativos desplegados por la Policía, también se confirmó la captura de una persona que se movilizaba en un automóvil y que estaría presuntamente vinculada con uno de estos hechos violentos.

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