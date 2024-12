Afiliados a la EPS Coosalud en Bucaramanga protestaron por la mala atención del servicio

Padres de Familia y afiliados a la EPS Coosalud aseguran que a las IPS que son enviados para la atención coincide con la intervención que genera el Gobierno nacional a esta EPS y los servicios no han sido contratados poniendo en riesgo la atención oportuna de los pacientes.

Uno de los servicio eliminados es el de atención domiciliaria, que afecta especialmente a niños con condiciones de salud especiales. En total, más de 250 pacientes se han visto perjudicados por la decisión, lo que ha generado gran preocupación entre las familias, especialmente aquellas que dependen de este servicio para el cuidado de sus hijos.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Matías, un menor de 5 años con parálisis cerebral que desde el 20 de noviembre se encuentra sin la atención domiciliaria que ha recibido durante toda su vida. Su madre, Angie González, expresó su angustia ante esta situación: "Mi hijo siempre ha tenido una enfermera domiciliaria, y ahora me dicen que no necesita la atención, soy del régimen contributivo y si él no tiene cuidadora, yo no puedo ir a trabajar", dijo.

El caso de Matías no es aislado, ya que son más de 250 los pacientes que se han visto afectados por la falta de servicios domiciliarios esenciales. Las familias denuncian que, además de la suspensión de la atención, también se ha cerrado una de las IPS que prestaba servicios a los afiliados de Coosalud, lo que agrava aún más la situación.

Otra de las situaciones son las terapias esenciales dadas a estos pacientes, las cuales desde hace un mes no se han realizado. Sumado a pacientes que necesitan oxigeno de manera mensual y hasta estos trámites se demoran más de 20 días.

Ante la protesta, y demás quejas interpuestas por las familias en la Super Intendencia de Salud, la EPS Coosalud emitió un comunicado en el que asegura que está trabajando para renovar la atención a los pacientes afectados.

Dicha situación se debe a una intervención en curso del Gobierno Nacional y son varios los centros de rehabilitación que han cancelado sus servicios a los afiliados por falta de pago.

Ante estos hechos, las familias exigen soluciones inmediatas, ya que la falta de atención está afectando directamente la salud y el bienestar de los niños.