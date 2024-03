Alcaldía de Bucaramanga contrata por primera vez a joven con síndrome de Down

Daniel Rodríguez Pinzón, es un joven de 21 años que se convirtió en el primer trabajador de la Alcaldía de Bucaramanga con síndrome de Down.

Su misión será la de atender al ciudadano que llega al Centro de Atención Municipal Especializado, Came, a hacer trámites en las diferentes dependencias.

Desde hace una semana, Daniel se ha estado preparando e instruyendo para cumplir con cabalidad la misión que, desde el 15 de marzo, día en que firmó contrato, le fue encomendada.

“Me siento feliz, voy a trabajar en el Came atendiendo gente”, dijo en entrevista con Blu Radio.

Nancy Pinzón, es la mamá de Daniel y quien lo ha acompañado en todo su proceso para la preparación para el trabajo que empezó a desempeñar en la alcaldía.

“Estamos muy felices de esta oportunidad que nos has dado el alcalde Jaime Andrés Beltrán y la parte administrativa que ha logrado la vinculación de Daniel porque esto significa empezar a abrir puertas para todas las personas con discapacidad. Hay que empezar a quitarnos el velo en este caso del síndrome de Down y empezar a ver el ser humano que hay detrás”, expresó Nancy, madre de Daniel.

Este joven que se convierte en un ejemplo de que, para los sueños no hay límites, se graduó en 2023 de bachiller en el colegio Glenn Doman Escuela Precoz de Bucaramanga, y aunque ha intentado ingresar a la universidad aún no ha sido posible pues en dos de ellas donde tocaron puertas, no le brindaron cupo.

“Lo que se quiere tanto con la escuela donde él se graduó como bachiller, como con la Alcaldía de Bucaramanga, es empezar a abrir caminos y darnos cuenta que ellos son capaces. En el caso de las universidades yo comprendo porque no están preparadas, pero entonces, cuando van a estar preparadas. No podemos seguir negándole las oportunidades a las personas con síndrome de Down porque cada día son más las personas que nacen con esta condición”, manifestó la madre de Daniel.

Daniel quiere ser cantante y dice que ahorrará su sueldo para pagarse las clases.

“Voy a ganar plata, me gusta cantar y me voy a pagar mis clases”, dijo Daniel.

Desde muy pequeño aprendió piano, pero se especializó en flauta dulce. Desde que dio sus primeros pasos, sus padres y terapeutas se dieron cuenta que Daniel iba a salir adelante.

“Cuando el nació, pues con el miedo que todas las mamás cuando nos dicen que su hijo tiene síndrome de Down, yo no sabía que hacer, pero un hermano me dijo que ellos iban a terapias, entonces pues yo inicie y he sido muy estricta con él en todo, pero siento que esto es lo que ha ayudado a mi hijo a llegar a donde hoy está. Ahora lo acompaño para que aprenda todo y después que él lo haga solo porque no puede ser una carga para nadie”, expresó su mamá.

Hoy 21 de marzo se conmemora el día internacional del síndrome de Down, en un acto que se realizará en la Alcaldía de Bucaramanga se oficializará la contratación de Daniel Rodríguez, la primera persona con síndrome de Down vinculado en esta entidad y quien se convierte en símbolo de superación.