Alerta en Santander por desbordamiento de quebradas y emergencias en varios municipios

Un fin de semana marcado por intensas lluvias ha llevado a la activación de alertas en el departamento de Santander , donde un 70 % del territorio experimentó precipitaciones con lluvias moderadas que generaron emergencias en varios municipios.

“En el municipio de Galán, la creciente de la quebrada La Pitoca provocó el cierre de la vía que conecta Galán y El Socorro, complicando el transporte en la región. Por su parte, en Puente Nacional, las lluvias levantaron techos y, para resaltar, contribuyeron a mejorar la cota de inundación de un río que había estado en condiciones de desabastecimiento, por debajo de la cota de inundación”, confirmó Pedro Conde, coordinador del puesto de mando unificado de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento.

“Municipios como Gámbita y Puente Nacional, que anteriormente enfrentaban riesgo de desabastecimiento de agua, han visto un aumento en los niveles de los ríos, lo que ha permitido una recuperación en sus caudales, que se encontraban por debajo del 50 %”. Pedro Conde, de la Oficina de Gestión de Santander, señaló que las provincias más afectadas por las lluvias han sido Comunera, Vélez, Soto Norte, el Área Metropolitana, Mares y García Rovira.

Sin embargo, las lluvias también han traído consigo complicaciones. En Piedecuesta, un taxi estacionado en el barrio La Castellana se deslizó y cayó en una zona boscosa. Además, la vía entre Charalá y Confines se encuentra bloqueada debido a deslizamientos y la caída de árboles tras las fuertes precipitaciones.

Las autoridades de Santander y Norte de Santander han emitido alertas por el posible desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra, tras más de doce horas de lluvias intensas. En el municipio de Zulia, la creciente del río Salazar ha afectado a zonas rurales, intensificando la preocupación en la región.

Según el IDEAM, las lluvias continuarán en los próximos días, con altas probabilidades de precipitaciones en todo el departamento de Santander, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las alertas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.