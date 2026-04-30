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Amenaza de avalancha y varios sectores inundados deja creciente del río Tejo, en Ocaña

Autoridades revelaron que hay amenaza de avalancha, ya que las lluvias no paran en las partes altas de esta población y algunos terrenos han colapsado.

Inundaciones por creciente del río Tejo.
Inundaciones por creciente del río Tejo.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

La creciente del río Tejo, en zona rural de Ocaña, corregimientos Espiritu Santo y Buenavista, en Norte de Santander, causó inundaciones en varios sectores de esa zona del país.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, en medio de las lluvias se desprendió un terreno y cayó sobre una quebrada, causando acumulación de agua y, al momento de pasar por varios sectores de Ocaña, hizo crecer al río Tejo, afectando zonas como Primero de Mayo, San Fermín, 20 de Julio, entre otros.

Además, autoridades revelaron que hay amenaza de avalancha, ya que las lluvias no paran en las partes altas de esta población y algunos terrenos han colapsado.

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