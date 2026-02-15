En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Enorme avalancha en Italia deja un muerto y dos heridos en estado grave

Enorme avalancha en Italia deja un muerto y dos heridos en estado grave

El alud se produjo esta mañana en el canal del Vesses, en la provincia de Valle de Aosta (norte).

