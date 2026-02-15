Enorme avalancha en Italia deja un muerto y dos heridos en estado grave

Al menos una persona ha muerto y otras dos se encuentran en estado grave tras ser alcanzadas por una avalancha mientras esquiaban fuera de pista este domingo en Courmayeur, en el norte de Italia, según informó el Servicio Alpino de Emergencias.

El alud se produjo esta mañana en el canal del Vesses, en la provincia de Valle de Aosta (norte), y sepultó a varios integrantes de un grupo de esquiadores.

Hasta el momento, los equipos de rescate han localizado el cuerpo del fallecido y a dos heridos en estado crítico, que han sido trasladados de urgencia al hospital.

La operación de rescate, en la que participan 15 especialistas, unidades caninas y dos helicópteros, continúa en curso.



Aunque no se ha precisado el número total de afectados, medios locales estiman que el grupo original podría estar formado por entre tres y seis personas.

Por otro lado, este domingo se registró otra avalancha en la provincia de Trentino (norte), concretamente en la zona de Tesino, donde una persona quedó parcialmente sepultada, pero logró ser rescatada por sus propios compañeros sin necesidad de asistencia médica.

Las autoridades mantienen la alerta por el riesgo de aludes en la zona alpina, agravado por las recientes nevadas y las fuertes rachas de viento en cotas altas.