Asesinan a mujer frente a su pequeño hijo en Santander; menor resultó herido

En el corregimiento de Cachirí, zona rural del municipio de Suratá, una mujer identificada como Luisa Esteban fue asesinada en la tarde de este domingo, mientras se desplazaba hacia su vivienda.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió hacia las 6:00 p.m. del domingo en cercanías de la finca El Oso, ubicada en la vereda Capacho. La víctima, ama de casa y residente del sector, fue interceptada por un agresor que la atacó con arma blanca, causándole la muerte en el lugar.

La mujer no se encontraba sola. Su hijo, un adolescente de aproximadamente 15 años que la acompañaba en ese momento, también fue alcanzado por el ataque y sufrió una herida en uno de sus brazos. El menor fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica.

Tras el crimen, el cuerpo de Luisa Esteban quedó tendido en la vía, mientras familiares y habitantes de la zona aguardaban la llegada de las autoridades para realizar la inspección técnica y el respectivo levantamiento.



Desde la Junta de Acción Comunal de Cachirí manifestaron su consternación por lo sucedido y expresaron solidaridad con los familiares de la víctima.

“Nuestro corregimiento está de luto por este lamentable hecho. Acompañamos a la familia de Luisa Esteban y a su hijo en este difícil momento”, señalaron en un pronunciamiento.

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Asimismo, rechazaron de manera enfática este acto violento y pidieron a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con el responsable.

La comunidad hizo un llamado a mantener la unión y fortalecer la convivencia en medio del dolor que deja este hecho.