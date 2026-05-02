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Asesinan a presidente de junta de acción comunal en Puerto Wilches, Santander

Según las autoridades, la víctima habría pertenecido a las AUC, y se había desmovilizado, por lo que no se descarta que su pasado esté relacionado con el crimen.

Asesinan a presidente de JAC en Puerto Wilches, Santander.JPG
Imagen de las autoridades. Asesinan a presidente de JAC en Puerto Wilches Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La violencia vuelve a ensombrecer el panorama comunal en Santander. Apenas cuatro días después de haber sido elegido como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Las Flores, en la vereda Puente Sogamoso, del municipio de Puerto Wilches, fue asesinado Guillermo Pérez García, de 55 años.

Según las primeras informaciones, hombres armados, vestidos de negro, llegaron en motocicleta hasta la vivienda del líder comunal. Uno de ellos llamó a la puerta y, en el momento en que Pérez abrió, le disparó en repetidas ocasiones en diferentes partes del cuerpo.

Luego de cometer el crimen, los atacantes huyeron de inmediato hacia la zona rural del municipio.

Las autoridades investigan si el asesinato está relacionado con su reciente elección como presidente de la JAC o si responde a un ajuste de cuentas vinculado a su pasado.

La víctima había sido desmovilizada del Bloque Metro de las AUC años atrás y contaba con anotaciones en el SPOA por concierto para delinquir (2010) y violencia intrafamiliar (2019).

Además, reportes de inteligencia lo vinculaban en 2016 como presunto integrante del grupo delictivo “El Hoyo”, en Antioquia, dedicado al expendio de estupefacientes.

Unidades de la Policía y el CTI de la Fiscalía hicieron presencia en el lugar para el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles del asesinato, que hoy tiene bajo zozobra a los habitantes de esta zona ribereña.

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El corregimiento de Puente Sogamoso es un corredor estratégico de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

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