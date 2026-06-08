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Asesinan a tres hombres en zona rural de Cúcuta

Las víctimas fueron halladas en una vía cercana al corregimiento de Agua Clara.

Asesinan a tres hombres en zona rural de Cúcuta
Asesinan a tres hombres en zona rural de Cúcuta
Foto: cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jun, 2026

Tres hombres fueron encontrados sin vida durante la mañana de este lunes, 8 de junio, en una zona rural de Cúcuta, cerca del corregimiento de Agua Clara.

El hallazgo se produjo en una carretera destapada cercana al corregimiento. Los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados entre el pasto y el borde de la vía rural, a la vista de cualquier persona que transitara por el sector.

Según la información preliminar, los hombres presentaban heridas causadas por arma de fuego. Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni mayores detalles sobre los motivos o las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Una funeraria será la encargada de trasladar los cuerpos a Medicina Legal para los actos urgentes y los procedimientos de identificación. Mientras tanto, las investigaciones avanzan para establecer quiénes eran las víctimas y esclarecer las razones de este triple homicidio.

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