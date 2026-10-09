Ataque con explosivos causó daños en templo parroquial de Sardinata, Norte de Santander

Un nuevo hecho de violencia sacudió al Catatumbo este viernes 9 de octubre de 2026. Artefactos explosivos causaron daños materiales en el templo parroquial de San Martín de Porres, ubicado en el corregimiento de Luis Vero, municipio de Sardinata, Norte de Santander.

De acuerdo con un comunicado de la Diócesis de Tibú, la explosión generó zozobra y temor entre los habitantes de este sector, al afectar un espacio religioso que representa un punto de encuentro para la comunidad.

Publicidad

La Iglesia rechazó estos actos de violencia que afectan la vida y la convivencia, y manifestó su solidaridad con los padres franciscanos que acompañan pastoralmente a esta población campesina del Catatumbo.

Asimismo, la Diócesis hizo un llamado a la paz y a abandonar los caminos de la violencia, y reiteró su compromiso con las comunidades de este territorio golpeado por el conflicto armado.