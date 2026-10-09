En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
Caso Blanca Pardo
Vuelo Avianca
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ataque con explosivos causó daños en templo parroquial de Sardinata, Norte de Santander

Ataque con explosivos causó daños en templo parroquial de Sardinata, Norte de Santander

La Diócesis hizo un llamado a la paz y a abandonar los caminos de la violencia, y reiteró su compromiso con las comunidades de este territorio golpeado por el conflicto.

Daños en iglesia de Sardinata, Norte de Santander.
Daños en iglesia de Sardinata, Norte de Santander.
Fotos: cortesía Diócesis de Tibú.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un nuevo hecho de violencia sacudió al Catatumbo este viernes 9 de octubre de 2026. Artefactos explosivos causaron daños materiales en el templo parroquial de San Martín de Porres, ubicado en el corregimiento de Luis Vero, municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con un comunicado de la Diócesis de Tibú, la explosión generó zozobra y temor entre los habitantes de este sector, al afectar un espacio religioso que representa un punto de encuentro para la comunidad.

Últimas noticias

Autoridades refuerzan seguridad en Santander durante puente festivo.
Santanderes

Más de 3.200 hombres blindan las vías y destinos de Santander durante el puente festivo

Jaime René Rodríguez
Santanderes

Procuraduría destituyó e inhabilitó a exsecretario de Infraestructura de Santander

Publicidad

La Iglesia rechazó estos actos de violencia que afectan la vida y la convivencia, y manifestó su solidaridad con los padres franciscanos que acompañan pastoralmente a esta población campesina del Catatumbo.

Asimismo, la Diócesis hizo un llamado a la paz y a abandonar los caminos de la violencia, y reiteró su compromiso con las comunidades de este territorio golpeado por el conflicto armado.

Relacionados

Noticias de hoy

Norte de Santander

Orden público

Publicidad

Publicidad

Publicidad