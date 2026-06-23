Atentado en Bucaramanga deja herido al vicepresidente de la Cámara de Comercio de la ciudad

Las autoridades investigan un presunto intento de sicariato ocurrido en Bucaramanga que dejó dos personas heridas por arma de fuego. Entre los lesionados se encuentra Joussef Charlie Najm Garzón, vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quien recibió tres impactos de bala y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en el mismo hecho también resultó herido Eymar David Prieto Ascanio, quien presentó una lesión causada por proyectil de arma de fuego. Ambos fueron remitidos de urgencia al centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Los hechos ocurrieron en circunstancias que son materia de investigación. Por el momento, las autoridades no han revelado información sobre los responsables ni los móviles del ataque, mientras unidades de Policía Judicial adelantan la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido.

Joussef Charlie Najm Garzón es empresario y se desempeña actualmente como vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, cargo que ocupa desde comienzos de este año. Las autoridades esperan avanzar en las próximas horas en la identificación de los autores del atentado.