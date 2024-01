Autoridades instalaron 10 puestos de control en Santander para brindar seguridad a los viajeros

La Policía de Santander instaló 10 puestos de control vial para garantizar la seguridad durante este fin de semana en el que se realizará vigilancia especial en municipios donde hay ferias y fiestas y, sobre todo en la zona turística de San Gil y la Mesa de Los Santos.

En ese sentido las autoridades de tránsito y transporte de Santander desplegaron más de mil uniformados para garantizar la seguridad en el puente de Reyes Magos en el que se realizará una vigilancia específica a los corredores viales que conectan con los principales lugares turísticos del departamento como son los municipios de San Gil y Barichara, El Socorro, Topocoro y Barrancabermeja, donde hay temporada alta de turistas en este momento.

“De la misma forma, se estarán realizando controles para verificar que los conductores tengan en regla toda la documentación requerida para movilizarse por las vías del departamento. Es importante recalcar a todos los actores viales, la responsabilidad al momento de conducir un vehículo automotor y más teniendo en cuenta esta temporada, así mismo, hacemos algunas recomendaciones para evitar la accidentalidad vial”, dijo el mayor de la Policía Jorge Bolívar.

Entre otras cosas las autoridades recordaron que harán controles especiales contra los conductores ebrios y recomendaron hacer pausas activas a los viajeros, cada 2 o 3 horas para evitar accidentes.

"Recomendaciones de Seguridad Vial: 1. Respete las normas y señales de tránsito 2. No conduzca en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes. 3. No exceda los límites de velocidad 4. No realice maniobras peligrosas 5. Conduzca con precaución y tenga sus documentos al día. 6. Sea tolerante con los demás usuarios viales 7. Invitamos a los usuarios de la vía a informarse o realizar reportes en el #767 y/o @TransitoPolicia”. Agregó el Mayor Bolívar.

