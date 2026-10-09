Avistan puma en rebaño de cabras en San Andrés, Santander: piden intervención de la CAS

La aparición de un felino que sería un puma en una finca del municipio de San Andrés, en la provincia de García Rovira, generó preocupación entre los habitantes de la zona. Un video aficionado registró al animal, que presuntamente estaría atacando un rebaño de cabras, por lo que la comunidad pidió la intervención de las autoridades ambientales para establecer qué está ocurriendo y prevenir nuevas pérdidas de animales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de los campesinos por la posible presencia de grandes felinos en las zonas rurales cercanas al páramo de Almorzadero, donde se han reportado situaciones similares relacionadas con ataques a ganado ovino y caprino.

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Sin embargo, la especie que aparece en la grabación y la responsabilidad del animal en el presunto ataque deberán ser verificadas por expertos. La comunidad espera que las autoridades ambientales realicen una inspección en el predio y determinen las medidas que permitan proteger tanto a los animales domésticos como a la fauna silvestre.

Antecedentes: ya se habían investigado ataques similares en el páramo



En julio de 2024, una investigación publicada por El Espectador, con participación de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, documentó ataques contra ovejas y cabras en el páramo de Almorzadero, en jurisdicción de El Cerrito, Santander. Aunque inicialmente se sospechaba de un puma, el análisis de evidencias biológicas concluyó que los ataques estudiados habían sido ocasionados por perros domésticos, incluidos ejemplares ferales.

El estudio es relevante para el caso de San Andrés porque demuestra que no es posible atribuir un ataque a un felino únicamente por los testimonios de los habitantes o por la presencia de un animal en una grabación. Cada incidente debe investigarse por separado.

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¿Qué tipo de puma puede habitar en esta zona?

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El puma (Puma concolor) es un felino silvestre nativo de Colombia. Investigaciones de la Universidad Nacional han señalado la importancia de conservar los corredores ecológicos de la cordillera Oriental, incluidos los páramos del Almorzadero, para favorecer la supervivencia y el desplazamiento de grandes mamíferos como esta especie.

No se trata de una variedad diferente de puma identificada específicamente para San Andrés, sino de la misma especie. Sin embargo, con la información disponible no es posible confirmar si el ejemplar del video corresponde a un puma ni determinar su sexo o edad.

En mayo de 2023, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) también verificó reportes sobre la supuesta presencia de un felino peligroso en San Andrés y El Cerrito. En esa ocasión, la entidad informó que no encontró rastros que confirmaran la denuncia que circulaba en redes sociales.

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La comunidad espera que, en este nuevo caso, se realice una inspección técnica que permita establecer si hubo un ataque, identificar al posible responsable y definir medidas de protección para los animales de la finca, sin poner en riesgo a la fauna silvestre.