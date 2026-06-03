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Bala perdida cayó dentro de una vivienda en Teorama tras enfrentamientos con el ELN

La comunidad hizo un llamado a las autoridades para que se adopten medidas que permitan proteger a la población civil

Bala perdida.jpg
Bala perdida.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

La confrontación armada registrada en la vereda Miracotes, en el municipio de Teorama, deja en evidencia los riesgos que enfrenta la población civil en medio de los hechos de violencia que afectan a la región.

Según se conoció, una bala impactó el techo de una vivienda ubicada en el barrio 28 de Diciembre y posteriormente cayó sobre una cama al interior del inmueble. Afortunadamente, en el momento del incidente no había personas en el lugar donde terminó el proyectil, por lo que no se reportaron heridos.

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El hecho ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes manifiestan temor por quedar expuestos a las consecuencias de los enfrentamientos armados que se presentan en la zona entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN.

La comunidad hizo un llamado a las autoridades para que se adopten medidas que permitan proteger a la población civil y evitar que este tipo de situaciones pongan en riesgo la vida y la integridad de los residentes.

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