Roban a cinco camioneros en vía que conecta a Cesar y La Guajira: ELN, presunto responsable

Un robusto operativo de la Décima Brigada del Ejército Nacional y la Policía en Cesar fue desplegado en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, debido al robo de cinco conductores que este martes se perpetró, al parecer, por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Gobernación del Cesar informó por sus redes sociales que fueron al menos 15 los hombres altamente armados que interceptaron a estos camioneros y se los llevaron junto con sus automotores, desde una de las rutas que conecta a este departamento con La Guajira. No obstante, llegada la mañana de este miércoles, los conductores fueron encontrados en el municipio de Curumaní, hasta donde llegaron caminando tras ser abandonados en una vereda llamada Santa Isabel.

“¡Bienvenidos a la libertad! Hace pocos minutos la gobernadora Elvia Milena Sanjuan recibió la noticia, por parte de la fuerza pública, de que los cinco conductores recobraron su libertad. Las personas fueron abandonadas en zona rural y a pie llegaron hace poco hasta Santa Isabel, jurisdicción de Curumaní. Las operaciones de Ejército y Policía se mantienen en la zona, para dar con el paradero de los actores armados que cometieron el hecho violento”, fue como se anunció la libertad de estas víctimas.

Por los hechos fue convocada una mesa técnica de seguridad para tomar medidas urgentes. El secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, hizo la aclaración que los conductores salieron de forma aleatoria, pero chocaron contra el retén criminal que había montado el grupo armado.



“Nosotros elevamos esta denuncia pública ante el Ministerio de la Defensa y el de Interior, se activó una mesa técnica de seguridad entre la Décima Brigada del Ejército y la Policía del Cesar para iniciar una persecución con el fin de poder rescatar sanos y salvos a estos cinco conductores, que puedan ser traídos nuevamente al seno de su familia”, dijo inicialmente.

“Es el rechazo que hacemos como Gobierno departamental acerca de estos hechos en las carreteras del Cesar, características de lo que era históricamente las pescas milagrosas de estos vehículos que fueron retenidos, hurtados por este grupo delincuencial. Quisiéramos que el Gobierno Nacional nos ayude con más refuerzos, ya que tenemos las elecciones en pocos días y queremos que sea en plena seguridad como la primera vuelta presidencial, donde no hubo alteraciones del orden público por ninguno de los grupos”, finalizó.