Bloqueos en Santander dejan sin gas a tres municipios, advierte Metrogas

Metrogas S.A. E.S.P. informó a la comunidad en general que, debido a la actual situación de orden público, se realizó la suspensión del servicio de gas natural en los municipios de Valle de San José, Páramo y El Socorro, a partir de este sábado 11 de abril de 2026.

Habitantes de los municipios de El Socorro, Páramo y Valle de San José, podrían quedarse sin servicio de gas este sábado de continuar los bloqueos de campesinos en vías del sur de Santander. "Han impedido el paso de vehículos que transportan gas", informó Metrogas #VocesySonidos pic.twitter.com/FnllCrjkEG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

La empresa explicó que la medida obedece a un evento de fuerza mayor, generado por la continuidad de las protestas de los últimos días, las cuales han afectado diferentes vías que conectan el sur de Santander e impiden el tránsito de vehículos por este corredor vial.

Metrogas precisó que el gas natural que abastece a estos municipios llega a través del Sistema Nacional de Transporte mediante gasoductos y proviene principalmente de los campos de producción de la Costa Caribe y los Llanos Orientales. Sin embargo, aclaró que la operación del sistema depende del acceso vial, ya que por carretera se moviliza el personal técnico, equipos y repuestos, y se garantiza el mantenimiento de estaciones de regulación y la atención de emergencias.



La empresa indicó que esta situación ha imposibilitado el acceso de las cuadrillas técnicas a puntos clave del sistema, lo que compromete la continuidad y seguridad del servicio.

Metrogas señaló que espera que se supere la situación de orden público para poder restablecer y garantizar la normalidad del servicio de gas natural lo antes posible.

Asimismo, advirtió que el restablecimiento deberá realizarse de manera segura, siguiendo de forma estricta las recomendaciones que serán emitidas una vez se levante la contingencia.

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La empresa recordó que el gas natural es un servicio público domiciliario esencial en Colombia, regulado y vigilado por el Estado, por lo que debe garantizarse su prestación continua, segura y de calidad.

Sin embargo, indicó que, en situaciones excepcionales como hechos de fuerza mayor, pueden presentarse afectaciones temporales en la operación y el suministro del servicio.

Ante cualquier emergencia, los usuarios pueden comunicarse a las líneas 24 horas #303, 164 y 01 8000 094 4300.

