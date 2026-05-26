Bucaramanga abrió 660 becas universitarias y cientos de jóvenes ya se postulan

Cientos de jóvenes y adultos llegaron a la feria de becas de educación superior organizada por la Alcaldía de Bucaramanga con la esperanza de acceder a una carrera universitaria que, por falta de dinero, parecía imposible de alcanzar.

Historias como la de Ángeliz Uribe reflejan la realidad de miles de bachilleres santandereanos que ven en una beca la única posibilidad para construir un futuro profesional.

“Desarrollo de software. Siempre he sido fanática de la tecnología, pero nunca había tenido la oportunidad por cuestiones económicas. Esta es mi oportunidad para por fin ir a la universidad”, contó la joven aspirante.

Ángeliz aseguró que intentó ingresar al SENA, pero no logró obtener un cupo debido a la alta demanda.



“Estoy aprovechando cualquier oportunidad que encuentro para cumplir mi sueño”, agregó.

Pero no solo los recién graduados buscan acceder a la educación superior. Adultos que por años aplazaron sus estudios también acudieron a la convocatoria.

“Fui mamá muy joven y me dediqué a mis hijas. Por eso no estudié. Ahora ellas ya son mayores de edad y ya puedo empezar a realizarme profesionalmente”, expresó Nubia Gallego, otra aspirante al programa.

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La iniciativa hace parte de “Imparables 2.0”, estrategia de la Alcaldía de Bucaramanga que busca entregar 660 becas de educación superior en alianza con 11 universidades privadas y más de 30 programas académicos.

Según explicó la secretaria de Educación de Santander, Martha Guarín, la oferta incluye carreras profesionales y programas tecnológicos enfocados en áreas con alta demanda laboral.

“Tenemos programas maravillosos desde enfermería, ingeniería civil e ingeniería mecatrónica, hasta programas tecnológicos en software y habilidades digitales que hoy demanda el mercado laboral”, señaló la funcionaria.

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La administración municipal destacó que el objetivo es brindar oportunidades reales de acceso a la educación para jóvenes de escasos recursos y personas que no habían podido iniciar una carrera profesional.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 1 de junio a través de la Alcaldía de Bucaramanga, donde también se podrán consultar los requisitos y el proceso de postulación.