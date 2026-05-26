Bucaramanga redujo la informalidad laboral y se ubicó por debajo del promedio nacional

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Bucaramanga registró la tasa de informalidad laboral más baja de los últimos cinco años. Durante el primer trimestre de 2026, el indicador se ubicó en 42,7 %, consolidando a la capital santandereana como una de las ciudades con mejores cifras de formalidad laboral en Colombia.

El reporte también evidenció que Bucaramanga se mantiene 12,6 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de informalidad, que actualmente alcanza el 55,3 %, mostrando un panorama positivo frente al comportamiento laboral del país.

Desde la administración municipal atribuyen estos resultados a las estrategias implementadas para promover la formalización empresarial, el fortalecimiento del emprendimiento y las ferias de empleo lideradas por el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, IMEBU.

“Esto se da por un esfuerzo de la Alcaldía de Bucaramanga, encabezada por nuestro alcalde Cristian Portilla y con nuestra Agencia Pública de Empleo del IMEBU, para fortalecer todos los emprendimientos y apoyar a las personas que quieran formalizar su trabajo y su empresa”, señaló Clinfor Bello Castillo, director del IMEBU.



El funcionario aseguró además que la meta es continuar impulsando iniciativas que permitan fortalecer el ecosistema emprendedor y ampliar las oportunidades laborales en la ciudad.

Según el balance entregado por la Alcaldía, el trabajo conjunto entre la administración municipal, el sector empresarial y los emprendedores ha permitido abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico, promoviendo negocios más sostenibles, competitivos y generadores de empleo formal.