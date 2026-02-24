“Estamos en la inmunda con la informalidad”: empresarios expresan preocupación por economía nacional

La declaratoria de la emergencia económica para atender las emergencias causadas por las lluvias o la polémica por el salario mínimo son algunos de los temas que han generado incertidumbre por el futuro económico de Colombia y, ante dicha preocupación, empresarios dieron algunas visiones de lo que podría ocurrir en los próximos meses en el país.

Una de las primeras en hablar fue la presidenta del Grupo AVAL, María Lorena Gutiérrez, quien fue enfática en asegurar que "hay que dejar de pensar en el cortoplacismo para evitar que se amplíe la incertidumbre y que no se diga, si queda X o Y el país se va a acabar”.

"Creo que tenemos que tratar de evitar la polarización, y y para yo renunciaría ataques, a los ataques entre el sector privado, a los ataques entre el público y el privado, a los ataques con las comunidades, al a los ataques con con la política", indicó la presidenta del Grupo AVAL.

El mensaje, en un tono conciliador de Gutiérrez, fue seguido por un mensaje más directo por parte de la presidenta de JP Morgan, Ángela Hurtado, quien fue tajante al decirle a los empresarios que uno de los retos más grandes que hay en Colombia es la formalización de millones de empleos.



"Estamos en la inmunda con este nivel de informalidad. Creo que yo, empezando por mí, renunciaría al negativismo y a metérsela todo a Colombia", expresó Hurtado.

A pesar de que los representantes del sector bancario también se refirieron a que una de las prioridades serán los clientes, siguieron escuchándose algunas perspectivas económicas que, en algunos casos, representan preocupaciones como para Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, quien insistió que Colombia no tiene un plan a seguir para el futuro.

"Necesitamos energía, claro que necesitamos energía, necesitamos infraestructura, la necesitamos, necesitamos salud, necesitamos salud, necesitamos finanzas públicas, claro que necesitamos finanzas. Lo que no tenemos es como el sueño de dónde Colombia va a ser realmente una potencia,¿cómo hacemos para hacer una potencia en algo?", insistió Mac Master.

En este sentido, y pensando en un plan para que el país tenga un rumbo a 10 años, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Maiguashca, manifestó que la transformación que necesita el país no lo puede hacer ningún gobierno.

"Esa transformación no la va a hacer ningún gobierno. Esto depende de nosotros. El PIB se produce aquí. El PIB no se produce en ningún gobierno, se destruye a menudo y por estos días cada día más a menudo, pero lo producimos aquí. Y eso quiere decir que la transformación de las condiciones sociales se produce aquí", aseveró la presidenta del Consejo Privado de Competitividad.

La conclusión que sacaron los empresarios desde la capital de Antioquia es que la economía del país necesita tomar algunos impulsos adicionales para tomar un nuevo rumbo que permita que Colombia crezca de manera sostenida.